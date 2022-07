Jan strijdt voor terugkeer verkeersdrempels in zijn woonerf in Neede: ‘Maar weg is blijkbaar weg’

Plaats van handeling is de Leeuwerikstraat in de wijk de Hofmaat. Jan ten Have (70) woont er al jaren. Hij werkte vroeger bij kartonfabriek Smurfit Kappa op het Needse industrieterrein Whemergaarden. Tot het bedrijf in 2006 bekendmaakte de Needse vestiging te willen sluiten en de productie in Loenen en Eerbeek te concentreren.