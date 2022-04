Jan van Uitert nieuwe hoofdtrainer Dames 1 Kerkemeijer Gemini

BORCULO - Jan van Uitert wordt de komende drie jaar de nieuwe hoofdtrainer van volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini uit Borculo. Van Uitert, woonachtig in Laren (Lochem/Gld) is een ervaren volleybaltrainer die zijn sporen verdiend heeft bij onder andere Orion, Longa en de laatste jaren bij Salvora.

Jan van Uitert is blij met de nieuwe uitdaging: „Gemini volg ik al jaren. Ik vind het echt geweldig leuk om mijn steentje bij te dragen aan deze mooie gezonde club. Dames 1 speelt op een goed niveau in de tweede divisie en wie weet zit daar nog meer in. Graag til ik het volleybal op een hoger niveau met behoud van de prachtige Gemini cultuur.”

‘Meteen volleybalclick’

Milou Hemel, aanvoerster van Dames 1 en voorzitter van de Commissie Volleybal van Kerkemeijer Gemini, is ook zeer verheugd. „Meteen in het eerste gesprek met Jan was er een volleybalklik.” Na het gesprek van Van Uitert met Dames 1, waarin hij aangaf dat hij naast volleybal ook veel aandacht geeft aan krachtraining en zeker ook aan mentale weerbaarheid, waren ook zij meteen verkocht.

Voor voorzitter Wim Luimes is de keuze voor Jan van Uitert juist ingegeven door zijn niet specifieke gerichtheid op Dames 1, maar op de gehele volleybalvereniging, met als speerpunten opleiding en doorstroming. Jan heeft bij andere verenigingen bewezen dat zijn visie van totaalvolleybal werkt en uitermate zinvol is voor de gehele vereniging. Ik zie uit naar de samenwerking met hem en hoop dat we de gewenste doelstellingen behalen. Ik denk dat ons dat gezamenlijk gaat lukken.

Van Uitert begint op 11 mei met de eerste training zodat alles in gereedheid is zodra de nieuwe competitie in september van start gaat.