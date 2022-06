Je kunt nog (aan)haken bij de Achterhoek Pride in Neede, maar breien mag ook...

NEEDE - Deze maand is de eerste Achterhoek Pride. Een maand waarin valt te vieren hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek is. En tonen dat iedereen erbij hoort ongeacht geslacht, gender, seksuele oriëntatie, religie en cultuur. De Achterhoek Pride is een initiatief van de klankbordgroep Regenbooggemeentes Oost Gelre en Winterswijk.

De buurvrouwen Gerdi en Rieta uit Neede haken sjaals in de kleuren van de regenboog. Haaksters kunnen nog aanhaken op vrijdag 17 juni om 14.00 uur in het Filter Natuurpark Kronenkamp en 25 juni ook om 14.00 uur in Trefpunt – Speeltuin de Berg.

Deelnemers bepalen zelf hoe vaak en hoe lang ze komen. „Door met elkaar te haken maken we zichtbaar dat Berkelland een Regenbooggemeente is. In Neede zijn de haaksters te vinden op locaties waar we trots op zijn. Op deze manier zoeken we verbinding. Het idee is dat straks inwoners vol trots laten zien wie en wat ze zijn met de creaties gemaakt door de haaksters”, legt initiatiefnemer Rieta uit. Iedereen die haken leuk vindt is van harte welkom.

Deelnemers zorgen zelf voor het garen en juiste haaknaald. Het patroon voor de sjaal of omslagdoek bepaal je zelf. De buurvrouwen hebben ook patronen beschikbaar. „Natuurlijk mag er ook gebreid worden”, vertelt Rieta van der Linde. „Want met onze activiteit sluiten we niemand uit. Wil je bijvoorbeeld liever sokken of een muts breien? Prima. Als je maar de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars gebruikt voor jouw creaties.”

Gerdi: „Deelnemers kunnen thuis verder haken. En de draad samen weer oppakken in de maand juni. Er zijn namelijk nog drie data dat er op een locatie gehaakt wordt waar we in Neede trots op zijn.”

Coming Out Day

Op 11 oktober tijdens Coming Out Day worden de sjaals en de eventuele andere creaties aangeboden aan onder andere de gemeenteraad. Daarnaast wordt het handwerk verspreid bij scholen, zorgcentra, huisartsen, kinderopvang. Zo laten we met elkaar zien dat Berkelland een Regenbooggemeente is.

Informatie

Op www.achterhoekpride.nl is het hele programma te vinden. Voor vragen over het haken tijdens de Achterhoek Pride kunnen inwoners terecht bij Rieta. Graag bij voorkeur de vragen per mail stellen, rietavanderlinde@kpnmail.nl of tussen 18.30 en 19.00 uur telefonisch via 06 – 15 05 51 93.