Jett Rebel keert 9 september terug naar Openluchttheater Eibergen

Fors minder lokale partijen op stembiljet in grote steden, maar in Twente juist meer

ENSCHEDE - Het aantal lokale partijen dat in de grote steden meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, lijkt op zijn retour. In de tien grootste gemeenten in Nederland is het aandeel lokale lijsten sinds 2014 sterk gedaald. Opvallend, want in Twente neemt het aantal lokale partijen juist toe.

3 maart