John Deere uit 1951 juweeltje in tractortocht Oldenkotte: ‘Moet je dat geluid eens horen!’

De vijfde editie van het tractorfestival tijdens de Oldenkotse Kermis kan niet helemaal om de stikstofproblematiek heen. Een aantal boeren aan beide kanten van de grens loopt met een rode zakdoek in de achterzak. Daarmee geven ze aan dat ze solidair zijn met elkaar.

Een groot gespreksonderwerp is het evenwel niet. Het evenement moet vooral een gezellig onderonsje zijn met boeren en buitenlui aan beide kanten van de grens. Maar wel lastig als je bedenkt dat het stikstofbeleid een meter achter de rood-witte slagboom nogal verschilt. En de rode zakdoeken? Het is slechts een teken van solidariteit en daar wil iedereen het graag bij laten. „Op de Oldenkotse Kermis gaan we het probleem echt niet oplossen”, verzekert organisator Jan Hamersteen.

75 tractoren

Hamersteen is een hoeder van het cultureel erfgoed in deze contreien en zet het tractorfestival samen op met initiatiefnemer Jozef Rotering van de Oldenkotse Kermis. „De belangstelling is altijd groot. Ook nu doen er weer 75 tractoren mee. Zo dadelijk vertrekken we voor een rit van twee uur, dit keer uitgezet door onze Duitse vrienden. Doen we om en om.”

Quote Het leek me gewoon leuk om een keertje zo’n oude trekker op te knappen Dirk Snijders

Dat wil zeggen tot voor twee jaar geleden. Want zolang was er ook geen Oldenkotse Kermis. Uitbater Rotering en zijn vrouw Evelien van het gelijknamige café & grenswinkel namen de tijd voor een fikse opknapbeurt onder het mom van ‘daar hebben we nu de tijd voor’. „Het is mooi dat we weer een Oldenkotse Kermis houden. Met zondag de warenmarkt en het beachvolleybal. Er doen zestien teams mee aan deze interland tussen Duitsland en Nederland.”

Kampen

Er is tijd genoeg om al die antieke tractoren eens goed te bekijken. Vroeger waren de boerenjongens in de klas verdeeld in de ‘kampen’ Magirus Deutz en John Deere en Mc Cormick. Zelfs merknamen van gefuseerde producenten zijn inmiddels antiek op het veld achter Rotering. De gerestaureerde John Deere uit 1951 van Dirk Snijders is een waar juweeltje. Gekocht in Friesland en samen met vriendin Merel opgeknapt. „Deze tractor is voor zover we konden nagaan afkomstig uit Amerika. We hebben thuis een geitenhouderij en de tractor is hobby.”

Als jonge ondernemer - Snijders heeft een motorzaak in Rekken - ziet hij soms handel in vergane glorie. „Het leek me ook gewoon leuk om een keertje zo’n oude trekker op te knappen. We hebben er heel wat vrije uurtjes ingestoken en dit is het resultaat. En ja, hij is te koop. Buitenkansje voor de liefhebber. En moet je dat geluid horen!”