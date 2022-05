Jolinks Facebookbericht over Derksen verwijderd: ‘Censuur! En ik nem d’r gin woord van terug’

‘Censuur!!’

Jolink plaatste zijn post in reactie op de ophef rond Johan Derksen. In het programma VI Vandaag vertelde Derksen dat hij begin jaren 70 een kaars in een vrouw had gestoken. Woensdag, toen de wereld over Derksen heen was gevallen omdat het om verkrachting zou gaan, bond de voetbalanalist in en zei dat hij een grote kaars tussen de benen van de vrouw had geplaatst. Donderdagavond maakte Derksen, na alle ophef, bekend te stoppen bij VI Vandaag. Vrijdag werd bekend dat ook zijn twee collega's ermee stopten.