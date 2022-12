Juliet (15) vreest niets meer na verlies van geliefde broertje: ‘Wat kan me overkomen dat nóg erger is?’

Ondertussen Tientallen midwinter­hoorns klinken zondag in het buitenge­bied van Beltrum

Het is weer de tijd van het jaar, waarin je in het oosten van het land als argeloze wandelaar of fietser plotseling geconfronteerd kunt worden met de roep van de midwinterhoorn. Wie meer voorbereid op pad wil gaan, kan zondag meedoen aan de midwinterwandeltocht in Beltrum.

1 december