Kasteeltuinen De Wiersse in Vorden extra open met Pinksteren. Rododendrons en klimrozen nog in bloei

De bezoeker ervaart er de tuinkunst zoals in Engeland, Frankrijk of Italië te vinden is. Ook is te zien hoe combinaties van vaste planten, heesters, varens, vruchten en groentes zich ontwikkelen. Rond de tuinen ligt 32 hectare landschapspark.

Tijdelijke tentoonstelling

In de rozentuin, ten oosten van het landhuis, is een tijdelijke tentoonstelling te zien. De 16-jarige Alice de Stuers ontwierp in 1911 een klassieke parterre van buxus met bedden gevuld met rozen. Nu is de grond uitgeput, in 2021 bloeiden er nog maar acht rozen. Om de grond te herstellen zijn de rozen naar de moestuin verplaatst. In de tussentijd is er een tijdelijke tentoonstelling gerealiseerd van historische granen en de bijpassende akkerflora, die inmiddels zeer zeldzaam of verdwenen zijn uit het agrarisch landschap.