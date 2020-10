Kick (10) en Skip (8) vinden het wel lekker rustig zonder ouders: ‘Papa staat altijd te schreeuwen’

Column De Dag van de Duitse eenheid

13:57 De vlag kan uit: het is vandaag een nationale feestdag. Niet hier, maar bij onze oosterburen. Dag van de Duitse Eenheid. Om te vieren dat Duitsland sinds 3 oktober 1990 weer één is, na de opdeling na de capitulatie van het Derde Rijk in 1945. Vandaag dus de 31ste Dag van de Duitse Eenheid.