Kinderen genieten in Needse speeltuin De Berg van nieuwe waterspeelplek. ’Dit is echt super leuk!’

Jeugd geeft aanval van FC Eibergen nieuwe impuls, Sverre Boonk (21) en Martijn ten Elshof (20) pakken hun doelpunten mee

EIBERGEN - FC Eibergen kent een goede start van het kalenderjaar en heeft nog alle zicht op een plek in de nacompetitie voor promotie. Niet in het minst dankzij twee jonge aanvallers, die dit seizoen zijn doorgebroken in de Eibergse hoofdmacht: Sverre Boonk en Martijn ten Elshof.

25 maart