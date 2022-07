Kinderen leren ‘plat praoten’ in de klas: ‘Op school ook onze eigen streektaal aanleren’

Alle teksten uit de kinderboeken zijn vertaald in het dialect, omdat de Feestfabriek het belangrijk vindt om een bijdrage te leveren aan het behoud van de streektaal. Er zijn ook luisterversies van de teksten, om kinderen de uitspraak van het dialect goed aan te leren.



Met het lesprogramma en de bijbehorende app, die ook los te gebruiken is, wordt hierin een nieuwe stap gezet.



Behalve in het Achterhoeks, zijn de app ‘Van Old naor Jong’ en het lespakket ook in het Gronings beschikbaar. Mogelijk volgen later nog andere streektalen.



→ Meer info over het lespakket op rug.nl/achterhoeks