Kingsday op het Vlearmoesplein dit jaar, want Needenaar moet in Neede terechtkunnen, vindt uitbater Vally’s

„Het maakt niet uit wie het doet, als er maar iets wordt georganiseerd voor Koningsdag”, vindt Valentijn ter Braack. „Corona is voorbij en iedereen wil feestvieren. Dan moeten we vooral zorgen dat de Needenaar in Neede terecht kan.”

‘Twee jaar staan toekijken’

En dus is de kroegbaas van Vally’s in de Oudestraat nog maar een keer van zijn geloof gevallen. Jarenlang was Ter Braack een van de kartrekkers van Oranjepop. Maar dat deed hij al een tijdje niet meer. „Mijn dochter is de 26ste jarig en dat vond ik belangrijker. Oranjepop staat als een huis. Op een gegeven moment is het ook een keer goed. Maar na corona heeft de drive een nieuwe boost gekregen. Twee jaar hebben we staan toekijken. En nu het weer kan, is er geen Oranjepop. We laten het niet gebeuren dat het hier stil blijft. Er zouden anders iets van een kleine 2000 man in de tent staan te hossen.”

Leeggetapt

Ter Braack wil niet oordelen over het afblazen van de editie 2020 van Oranjepop. Voor de organisatie was het niet mogelijk op korte termijn een waardig programma in elkaar te draaien. „Ik weet het niet. Overal zijn feesten. Maar ze hebben zo besloten en daar zal een goede reden voor zijn. Een paar weken geleden heb ik hier gezien hoe ze hier weer aan carnaval toe waren. Alle kroegen waren vol en er is wat weggetikt. Dat ging zo snel dat ik om 22.00 uur al de microfoon moest pakken dat het laatste vat was leeggetapt, er in de wijde omtrek geen halve liter meer te scoren bleek en we geen druppel wijn meer hadden. Ik schaamde me kapot. We hadden ruim ingeslagen, maar het bleek veel te weinig. Dat gaat woensdag niet weer gebeuren.”

Programma

Om 12.00 uur gaat het plein open. Het feest begint met een openluchtmuziekquiz en voor de kleintjes is er veel kindervertier. De coverband From USA speelt hits uit de jaren 60, 70 en 80 en het Panter DJ Team draait Neede verder in Koningsdagsferen. Ter Braack benadrukt dat het een eenmalige aangelegenheid betreft. „Volgend jaar gaat iedereen weer lekker naar Oranjepop en blijft Vally’s die dag dicht. Het best leuk om hier nog een keer in te springen na een lange periode van gedwongen stilstand. Ik doe het dan ook met de volle overtuiging en we maken er voor jong en oud een mooie dag van.”

Kingsnight

De avond voor Koningsdag kunnen feestgangers zich bij Café De Ruif melden voor The Kingsnight. Voor de muziek heeft eigenaar Bernard Vreeman DJ Jordi en DJ Mathijs gestrikt.