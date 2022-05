Klassiek in de lente: Kamerkoor Ruurlo duikt op... in Barchem

Voor dirigent Gerrit Hoekstra betekenden de stille jaren een kans om diep de oude muziekarchieven in te duiken. Het resultaat is een mooi meertalig lenteprogramma uit de 16de tot met de 19de eeuw met veelal minder bekende, maar toch heel mooie liederen. Now is the month of maying, van Thomas Morley en Mooy Grietje, op muziek van Joseph Butler zijn slechts enkele voorbeelden.