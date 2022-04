Klootschieter Suzan Zieverink uit Ruurlo ook op favoriete onderdeel naar EK

Vooraf zei de Ruurlose, lid van KV ‘t Broek in haar woonplaats, al dat het onderdeel dat vandaag op het programma stond in het Twentse Tilligte, haar beste onderdeel is. En dat bleek. Haar positie in het klassement kwam niet in gevaar en met een tweede plek eindigt ze ruim in de top-6, wat nodig was voor haar laatste EK-ticket.