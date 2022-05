Knuffelen met het pleinkonijn en sommen maken met stoepkrijt: in Noordijk kun je lekker buiten leren

Rebellen­team neemt proef op de som bij zomp in Borculo en MORE Ruurlo: kom je er in met een beperking?

BORCULO/RUURLO - Je kunt een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking hebben. Evengoed moet een dagje uit mogelijk zijn. De Berkelschippers hebben bij de Zompenloze in Borculo een draaistoel tot hun beschikking om passagiers te helpen in- en uitstappen. Dat systeem werd zaterdag uitgetest.

