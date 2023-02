Kookwinkel KookComfort in Doetinchem en Veenendaal failliet

Curator Daniels uit Almelo onderzoekt het faillissement. ,,Als oorzaak wordt gegeven de bankencrisis en daarna de coronacrisis", zegt Daniels. ,,Ik ben net begonnen met het verzamelen van informatie. Er zijn partijen die interesse hebben. Of er een overname of doorstart in zit moet nog blijken."

Zeventien werknemers

Behalve in Doetinchem - waar de winkel zit in het Lyceumkwartier - zijn er winkels in Almere, Delft, Roosendaal en Veenendaal. Totaal werken er zeventien mensen bij het bedrijf.



De winkel is al ongeveer twintig jaar in Doetinchem gevestigd. Aanvankelijk onder de naam Sola op De Veentjes en sinds begin 2012 in het toen gloednieuwe onderkomen in het Lyceumkwartier.