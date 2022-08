Koopjes scoren tijdens Restantendag in winkelcentrum Winterswijk

Putdeksel uit Eibergen en een stuk riool uit Neede op de Floriade in Almere

Een fotoshoot op putdeksels uit de Kiefteweg in Eibergen, welig tierende moerasplaggen uit de Kruidenhof te Mallum en een gigantisch insectenhotel in een rioolbuis uit Neede. Berkellandse ingrediënten in een weelderige tuin op de Floriade in Almere.

24 juli