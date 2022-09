Kraanvogel voelt zich thuis in Winterswijk: nog nooit zoveel kuikens geboren in Korenburgerveen

Monumenten­dag: welkom in de synagoge

BORCULO - Geïnteresseerden konden dit weekeinde in het kader van de Open Monumentendagen zowel zaterdag als zondag een kijkje nemen in de Borculose synagoge. In 1941 in brand gestoken, is de uit 1877 stammende sjoel al sinds 1950 officieel geen synagoge meer. Daarom was publiek ook op de sabbat (zaterdag) welkom. Vrijwilligers van Stichting Synagoge Borculo vertelden en lieten bezoekers de tentoonstelling over joods leven in Borculo zien. Achter de synagoge kon ook de mikwe worden bekeken: het rituele badhuisje.

11 september