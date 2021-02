Krachtpatser Bilal Gbadamassi van BZC uit Borculo wacht met Oranje hels karwei op weg naar Spelen in Tokio

Marianum begint als eerste school in Nederland met thuisonder­wijs via Virtual Reality

10 februari GROENLOO/LICHTENVOORDE- Scholengemeenschap Marianum uit Lichtenvoorde is gestart met thuisonderwijs via het concept ‘virtual reality’. Hiermee zetten leerlingen een speciale bril op en lijkt het daarna alsof ze in de echte wereld zijn. De school is naar eigen zeggen de eerste in Nederland die hiermee werkt bij het geven van onderwijs op afstand.