Kringloop in Eibergen zet verwarming uit vanwege gasprijs: ‘Trek dikke jas aan’

Energielast 4050 euro per maand

Kringloop Drenthen heeft becijferd wat het zou kosten als de verwarming in het pand (oppervlakte 1600 vierkante meter) gedurende de openingstijden op 16 graden zou staan. De winkel is dan volgens eigen zeggen per acht uur 150 euro kwijt aan gas. Dat komt met 27 winkeldagen neer op 4050 euro per maand, merkt Krinloop Drenthen met een uitroepteken (!) op. „Dit is met de verhoging van de huurprijs met 12 procent niet te realiseren’.