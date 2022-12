Kroamschudden in Mariaparochie? Nee, in Gelster!

GELSELAAR – Kroamschudden in Mariaparochie? Dat doen ze ook in Gelselaar, dezer dagen omgedoopt tot het kerstdorp Gelster. Dat laten de spelers van de toneelgroep De Eendracht zaterdag in vijf minivoorstellingen zien aan de bezoekers van het kerstdorp.

Gelselaarpromotie door Gelselaars Belang. „We zijn een klein dorp en als je zoiets organiseert, dan doen veel dorpelingen daar vanzelf aan mee”, aldus Rixt van Albeslo, de penningsmeester van de organiserende werkgroep van Gelselaars Belang. En die promotie van het dorpje is aardig gelukt gezien de vele onbekende gezichten bij Café Florijn en het Dorpshoes waar de minivoorstellingen worden gehouden.

Sinds de Gaanzemarkt in Gelselaar ter ziele is moeten de leden van de plaatselijke muziekvereniging Excelsior de verenigingskas op een andere manier spekken. Via het kerstdorp. „De boeken- en kinderspeelgoedmarkt houden we nu in het Dorpshoes”, zegt een vrijwilliger van het orkest. „Het is leuk om op deze manier een onderdeel van het kerstevenement te zijn. Ook omdat er veel bezoekers van buitenaf op afkomen.”

Vrijwilligers

Terwijl het in het Dorpshoes en het Café Florijn warm is, hebben de bezoekers van de kerstmarkt buiten mutsen op en dikke shawls om. Tegen de kou. Maar de sfeer heeft daaronder niet te leiden. De kerstmarkt is met 35 kraampjes knus. Rixt van Albeslo zegt dat de inwoners van het kerkdorp er maar druk mee zijn geweest. „Als je het aantal vrijwilligers bij elkaar optelt, dan kom je al snel aan de honderd”, aldus de penningmeester. En dat is veel voor een dorp als Gelselaar. „Het was de eerste kerstmarkt van deze omvang in Gelselaar en dan is het altijd spannend of je alles goed hebt geregeld. Al die verlichte kramen bijvoorbeeld hebben stroom nodig, daarvoor lieten we aggregaten aanrukken. Genoeg gelukkig, want overal blijft de verlichting branden.”

Quote De dorpskern blijft tot en met 30 december versierd, in kerststijl Rixt van Albeslo

Vervolg

Dat het Kerstdorp Gelster een vervolg krijgt, dat staat wel vast. Hoe de werkgroep dat straks invult, dat is voor de leden zelf ook een vraag. „Daar buigen we ons de komende tijd over", aldus Van Albeslo. „De opzet van een markt in combinatie met toneel en muziek is in elk geval geslaagd. Misschien moeten we voor de afwisseling van het geheel volgend jaar onderdelen aanpassen. Daar zullen straks best goede ideeën over zijn.”

Het Kerstdorp Gelster wordt nog niet afgebroken. De verlichte kersttaferelenwandeling door het dorp kan nog nog tot en met 30 december gelopen worden en de kerststallenexpositie van de Stichting Bie Winkels is elke adventszondag geopend. Rixt van Albeslo: „En de dorpskern blijft tot en met 30 december versierd, in kerststijl.”

Volledig scherm Gelster als kerstdorp, voor de eerste keer. © Ingrid Sweers

Volledig scherm Verlichte kerstkraampjes. © Ingrid Sweers

Volledig scherm Oude ambachten in kerstsfeer. © Ingrid Sweers

Volledig scherm Kerst in Gelster. © Ingrid Sweers