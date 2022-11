Kruidenhof Eibergen genomineerd voor Gelderse prijs van 10.000 euro

EIBERGEN - Kruidenhof te Mallum in Eibergen is genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit (GPRK). Daarmee maakt de tuin kans op twee maal een bedrag van 10.000 euro, van de vakjury en van de publieksjury.

Het publiek kan tot en met 15 december stemmen op de 15 genomineerden, waronder de Kruidenhof. Voorzitter Roel Heij is zeer in zijn nopjes met de nominatie. „Het bewijst, dat we met de grote renovatie die we dit jaar hebben afgerond op de goede weg zijn. Steeds meer mensen weten ons te vinden om te genieten van dit kleine paradijsje, te luisteren naar een concert of mee te doen aan een van de activiteiten. Met name ons jeugdprogramma heeft sindsdien een flinke groei doorgemaakt.”

Speels ontdekken

Dat komt onder andere door de creatieve activiteiten, die een educatief karakter hebben en zo kinderen op een speelse manier de natuur laten ontdekken. Voor hen kwam er ook een van boomstammen gebouwde klimtoestel annex uitkijktoren en werd een voedersilo omgebouwd tot jeugdbieb, toepasselijk beschilderd door de Eibergse kunstenares Janet Timmerije.

De jeugdactiviteiten zijn in de corona-jaren uitgebreid, omdat juist in de zomermaanden met name buiten meer mocht en kon en diverse culturele activiteiten niet konden doorgaan in de tuin.

Zonnewijzer

Tijdens de renovatie werd het bezoekerscentrum werd verbouwd en verduurzaamd en kreeg een nieuwe, golvende overkapping met sedumdak, ontworpen door architect Rob Klein Goldewijk uit Eibergen. Evenals het kleine amfitheater, dat een doek voor schaduw en tegen regen kreeg, wordt de overkapping gebruikt voor concerten en andere culturele optredens.

De paden in de tuin werden met Achterhoeks padvast nog geschikter gemaakt voor rolstoelen en rollaters en in de vijver verscheen een forse zonnewijzer, ontworpen door vrijwilliger en beeldhouwer Cees Hartgers.

Fijne plek

In de beschrijving bij de nominatie zegt de provincie over de Kruidenhof: „Enthousiast kiezen voor ‘community building’, gemeenschap draagt zorg voor een fijne plek voor ontmoeten, spelen en leren.”

„En dat klopt”, zegt Heij, „onze vrijwilligers zijn niet alleen enthousiast, maar ook bijna onvermoeibaar in hun inzet. En dat brengen ze over op anderen, want ons aantal is inmiddels gestegen van 40 naar 60”, aldus Heij. „En we hebben nog meer plannen, dus die 10.000 euro kunnen we heel goed gebruiken.”

Stemmen op de Kruidenhof kan via www.gelderland.nl/themas/omgevingsvisie/gprk2022/de-nominaties-gprk-2022