Laat het maar lekker regenen, vinden de boeren: ‘Als een sloot vol is zijn we blij’

Hans Beerten wil met The Castle grootste concerthal van het oosten bouwen in Borculo: ‘Horeca en toerisme gaan er allemaal van profiteren’

BORCULO - Suzanne en Freek? Of Mart Hoogkamer straks voor drieduizend man publiek in het Borculose muziekpaleis? Of André Rieu in The Castle? „Het zou zomaar kunnen gebeuren”, zegt Hans Beerten.

12 januari