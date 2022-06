Laatste dienst in katholieke kerk in Aalten zorgt voor de nodige emoties

‘Van wie is deze jas?’ Politie vraagt om hulp in onderzoek naar brandstich­ting bij Scouting Groenlo

GROENLO - In het onderzoek naar de verwoestende brand in Groenlo, heeft de politie een opvallende rode jas gevonden. Omdat deze in de omgeving van het scoutingterrein is aangetroffen, wil de politie graag weten wie de eigenaar is.

7 juni