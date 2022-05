Laatste eer voor Johan door paarden en medewerkers Hippisch centrum

Duizenden liefheb­bers zien Normaal eindelijk optreden: ‘Blij de ‘familie’ na drie jaar weer te zien’

LOCHEM - Het was even geleden dat de ‘anhangers’ en de band Normaal elkaar in de ogen hadden gekeken, en dat was donderdagavond te merken op het Tracktorpulling-terrein in Lochem. Als jonge honden ramden ze de ene na de klassieker door de speakers.

