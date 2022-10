Landschapsmarathon voert langs maïs, bos, molen en steengroeve

Prijzen konden er niet worden verdiend, wel was er het genot van het fraaie coulissenlandschap. De 240 deelnemers konden kiezen of ze solo wilden lopen, als duo of met zijn drieën. Dan loopt er afwisselend een en rijden de anderen per fiets mee. Als proef mochten zes jeugdleden van Winterswijkse atletiekclub Archeus samen als team meedoen. Met rode hoofden kwamen de drie jongens en drie meisjes, getooid in shirts met de tekst Pijn doet het toch gezamenlijk over de finish.

Net als vorig jaar kwamen Lars Duistermaat en zijn teammaten Toine Bergen Vincent te Brake als eersten over de finish. „Het is superleuk om afwisselend met zijn drieën te lopen”, vertelt Duistermaat kort na de finish. „Je kunt elkaar onderweg wat opjutten, je hebt wat afleiding.” De atleet van Archeus nam als voorbereiding op de marathon van Amsterdam over twee weken zelf 28 kilometer voor zijn rekening.

Quote Het mooiste is wel om door de Steengroe­ve te komen. Herman Domhof

„Het viel behoorlijk mee”, zegt Te Brake over het parcours. „Na de regen van gisteren en vannacht had ik verwacht dat het op de zandwegen modderiger zou zijn.” Ze hadden zeker oog voor het landschap, dat ze tijdens hun trainingsrondjes vaker doorkruisen. Wat ze misten waren de reeën, die ze tijdens hun trainingsrondjes regelmatig zien. Ze liepen op verschillende ondergronden: zand, verharde wegen, gravel en bospaden. „Wat dat betreft is het eigenlijke een soort trailrun.”

Het trio kwam na iets meer dan 2 uur en 40 minuten over de finish. Ook het duo Boris en Herman Domhof uit Harreveld finishte binnen de drie uur. Dat het iets langzamer was dan vorig jaar, vonden ze niet erg. „We zijn hier heel tevreden mee. Onderweg hebben we om de 7 kilometer gewisseld, dat beviel goed.” Het laatste stukje viel Boris wel tegen. Ze zijn lovend over het parcours door het Nationaal Landschap. „Het mooiste is wel om door de Steengroeve te komen.”

Om het plezier

Dat het vooral om het plezier van samen sporten gaat, toonde Leon Wentink, die twee keer over de finish kwam. Hij was in het laatste stuk zijn fietsende partner Rosalie Ontstenk kwijtgeraakt. Die was door een verkeersregelaar de verkeerde kant op gestuurd, verklaarde ze. Toen hij haar in de verte signaleerde, liep hij terug om alsnog samen rennend over de finish te komen.

Een stukje door de wijngaard, onder een molen door en door de steengroeve, dat zijn voor de Eibergse familie Vogel de hoogtepunten van de route. Pa Bert Vogel (69) mocht als eerste aan de bak voor het trio dat als team Vogel4Running meedoet en trof onder meer een pad door het maisveld. „Het was af en toe best pittig”, stemmen Tamo (35) en Kjell Vogel in. „Maar dit is een een mooie opzet van een marathon.”

De Vogels zijn trouwens niet de enige Eibergse equipe die meedoet aan de Winterswijkse marathon. Ook het team Funrunners komt uit Eibergen, met Gedien Slotboom, Lian Acda en Ana Petkovic.