‘Lawaaikarts’ ter discussie: ‘Waarom wordt hier nog niet volop elektrisch gereden?’

Ze vindt dat op de kartbaan in Eefde elektrisch rijden de norm zou moeten zijn en wil dat Lochem daar werk van maakt. ,,Die dingen veroorzaken enorm veel herrie.”



De kartbaan langs de Elzerdijk in het buitengebied tussen Gorssel en Eefde is de enige outdoorkartbaan in de wijde omgeving. Niels Bleumink uit Lievelde is de eigenaar. ,,Elektrisch karten staat nog in de kinderschoenen”, zegt hij.