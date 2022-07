Leden radicale boerenclub Voll Gass doen mee aan snelwegblokkades: ‘Het gaat via app-groepen: voor je het weet, gaan ze op pad’

Enkele besmettin­gen met apenpokken­vi­rus in Twente en Achterhoek

ENSCHEDE - In Twente is minimaal één besmetting met het apenpokkenvirus gemeld bij de GDD. Erg hard gaat het nog niet met de verspreiding hier. Maximaal drie Tukkers sinds de uitbraak in mei. Het RIVM meldt op zijn site dat er in heel Oost-Nederland 35 besmettingen zijn geteld.

21 juli