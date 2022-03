Leerlingen Sterrenpalet maken kunstwerk: een nieuwe kroon voor een oude boom

In het atelier van kunstenares Mirjan Koldeweij zijn leerlingen van Het Sterrenpalet druk in de weer met koperen plaat en koperdraad. Ieder van hen mag een cirkel vullen in het metalen geraamte, dat straks de nieuwe kroon van de oude boom vormt. Het ijzeren gevaarte is 3 meter breed, 2 meter hoog en bestaat uit vijf grote delen, waarin tientallen kleine cirkels zijn gelast door Maikel Geurts, vader van een van de kinderen en eigenaar van een metaalbedrijf. In de cirkels, van zo’n 15 centimeter doorsnee, komen de koperwerkjes van de leerlingen. Door hen ontworpen, gemaakt en met koperdraad in het frame genaaid, een speciale techniek van kunstenares Lara Vos.