Leisurelands: plan voor 350 units bij Hambroekplassen

Recreatiebedrijf Leisurelands is eigenaar van een twintigtal recreatiegebieden in Gelderland. Het werkt al langer aan plannen voor het Hambroek. In de periode 2008-2010 werd gesproken over een plan voor een dierenpark van Zodiac Zoos in combinatie met recreatiewoningen. In eerste instantie werd daarbij zelfs gedacht aan een nieuw subtropisch zwembad. Zowel het zwembad- als het dierentuinplan ketsten uiteindelijk af.