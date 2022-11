Leren bloemschikken met exclusieve kerstbloemen en Florafrits

Twee paarden komen om het leven bij brand in Duitse manege

BOCHOLT - Bij een brand in een manege in het Duitse Bocholt, vlak over de grens bij Aalten, zijn zondag twee paarden om het leven gekomen. Zes andere dieren konden ternauwernood gered worden. Er zijn geen mensenlevens in gevaar maakt de Duitse politie zondagochtend bekend.

20 november