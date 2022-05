Lessen op en rond de rivier: de Berkel als leerzame Duits-Nederlandse verbinding

Inge Nelissen mag dan al geruime tijd in het buitengebied van Eibergen wonen, ze is geboren in Vreden en geeft les aan de Herta Lebenstein Realschule in Stadlohn, in wiskunde en Nederlands. Ze is verknocht aan de Berkel, die haar hele leven al dichtbij is. „De Berkel is een vloeiende Duits-Nederlandse verbinding”, zegt ze. De taal en de rivier brachten haar op het idee van een lesprogramma dat zowel op school als tijdens een uitwisseling gebruikt kan worden. Zo’n vijftien collega’s van beide zijden van de grens maakten hiermee kennis tijdens een studiedag.