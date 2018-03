Lid Reünie voor leven geschorst na begluren meisjesteam

De man is betrapt op het begluren van het meisjesteam vv Reünie / GSV’63 onder 15 in de kleedkamer. Volgens de club betreft het alleen dit meisjesteam. Het incident heeft zich deze week afgespeeld, waarop de club direct actie ondernam. Er bestaat een vermoeden dat de man het team vaker heeft bespied. De gluurder mag op beide sportparken geen stap meer zetten.

Veilige omgeving

"Je begrijpt dat het op dit moment het gesprek van de dag is hier", zegt secretaris Robert Rinders. "Je hoopt natuurlijk dat zoiets nooit gebeurt in je vereniging. Belangrijkste voor ons als club is dat we een veilig en vertrouwde omgeving bieden aan al onze leden. Daarom hebben we er ook direct open over gecommuniceerd."