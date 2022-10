‘Liefde voor het klimaat’ uit Beltrum wil stille massa in beweging brengen

Nieuwe brug over Berkel moet trekkers uit dorpskern Almen weren: ‘Veiliger voor iedereen’

ALMEN/LOCHEM - Bijna tien jaar wordt er al over gepraat: een nieuwe brug speciaal voor landbouwverkeer over de Berkel in het buitengebied van Almen. Nu moet die extra oversteekmogelijkheid er eindelijk komen, vindt het Lochemse college van burgemeester en wethouders. Wel zal dan diep in de buidel moeten worden getast: de brug kost ruim een miljoen euro.

