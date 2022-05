Liefhebbers Amerikaanse modeltreinen vinden elkaar in Aalten

Het is voor het eerst dat zo’n evenement helemaal gericht op Amerikaanse modelspoor in Nederland op poten is gezet. Aaltenaar Ronald Halma en Ronald Koerts uit Varsseveld tekenen zaterdag en zondag voor de organisatie. Eigenlijk hadden ze dik twee jaar geleden de organisatie al helemaal rond, vertelt Koerts. ,,We moesten het door corona twee keer uitstellen. Nu hebben we doorgezet en zijn een van de eersten.”