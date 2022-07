LIVE | De Zwarte Cross gaat beginnen, eerste campinggasten in de rij voor festivalterrein

De campinggasten krijgen donderdag al direct een programma voorgeschoteld. Vanaf 14.00 uur zijn de eerste optredens her en der op het festivalterrein. Om 14.30 uur is het Høken met de Heinoos in het Rock ‘n Roll Circus. De Triolertent kent de hele middag en avond een vol programma.



Ongetwijfeld het spectaculairste onderdeel is ’s avonds om 19.30 uur in de Megatent, met Tante Rikies Grote Uitzwaaigala. De festivaldirectrice neemt na 25 jaar afscheid als gezicht van de Zwarte Cross en dat gaat niet onopgemerkt voorbij.



Vrijdag opent het festival ook voor daggasten, om 10.00 uur. De Zwarte Cross verwacht dan 67.500 bezoekers per dag: 30.000 campinggasten en 37.500 dagbezoekers.



Het totaal aantal bezoekers over vier dagen komt daarmee op bijna 230.000.



