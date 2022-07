Live Zwarte Cross | Duizenden toeschouwers bij Boh Foi Toch • Laatste kans om afscheid te nemen van Tante Rikie

Haarlo loopt uit voor de zo­mer-op­tocht, maar: ‘Waar zetten we de feesttent volgend jaar neer?’

HAARLO - De ‘letste keer’ is echt de laatste keer in Haarlo, als de jaarlijkse optocht aan café - zalencentrum Prinsen voorbij trekt. Lang was de feestzaal hét kloppend hart van de grote bruiloften in het dorp. De uitbaters van weleer beleefden er ooit hoogtijdagen mee. De optocht zal hier de komende jaren voorbij blijven trekken, de binnen-activiteiten stoppen na deze zaterdag.

10 juli