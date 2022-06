Lochem wil versneld sociale huurwoningen bouwen voor statushouders, starters en Oekraïense vluchtelingen

Boorwerk voor hoogspan­nings­lei­din­gen legt N823 van Neede naar Eibergen plat

NEEDE/EIBERGEN - Tussen Neede en Eibergen wordt geboord voor het leggen van stroomleidingen tussen een in de Needse buurtschap Hoonte aan te leggen zonnepark en het onderstation van netbeheerder Liander aan de Needseweg/N823. De N823 is deze week in de richting Eibergen gestremd voor verkeer vanuit Neede.

8 juni