Lochems talent Emine Ernst (14) mag al naar WK tafeltennis

VIDEO Lucht in beek Winters­wijk­se geblazen door aanhouden­de vervuiling rioolwater

13:56 WINTERSWIJK – Na twee weken is er nog steeds geen oorzaak gevonden voor de sterke vervuiling van rioolwater rondom Winterswijk. Volgens het waterschap Rijn en IJssel blijft de vervuiling intussen aanhouden, waardoor er nog steeds te veel stikstof in het gezuiverde water zit, dat in de Wehmerbeek geloosd wordt. Het waterschap plaatst daarom beluchters in de rioolwaterzuivering en in de beek, om eventuele schade op het waterleven voor te zijn. Er is nog geen effect zichtbaar, maar het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten.