Maarten en zijn gezin leven al maanden in een koude zandbak ‘dankzij’ Liander

MEDDO - Noodgedwongen leeft Maarten Bleumink samen met zijn vriendin en dochters (2 en 1) al maanden in een zandbak bij Meddo. Bleumink zit in een verbouwing en wacht op Liander. De netbeheerder moet de meterkast verzetten, maar doet dat niet. Waarom niet? Daarop kan Liander eigenlijk zelf ook geen antwoord geven. ,,We hebben de zaak in onderzoek.”

Van buiten lijkt de boerderijwoning, net buiten de kern van Meddo, een vredig geheel. Binnen is het een heel ander verhaal. Het is één grote bouwput. Werk is er genoeg, maar veel gebeurt er niet. ,,Dit hele debacle is in januari van dit jaar begonnen”, zegt Bleumink.

Omdat hij de benedenverdieping wil verduurzamen en daarom meteen anders inrichten, vroeg hij Liander of zijn meterkast verplaatst kon worden. ,,Het is een oud huis en de meterkast hing voorheen midden in de woonkamer. Die kast wilden we een betere plek geven.”



En daar heeft Bleumink Liander voor nodig: want alleen de netbeheerder mag de hoofdaansluiting verleggen. Een klein klusje, dacht Bleumink. ,,De slimme meter hangt er al en de zonnepanelen leveren volop terug. Het werk is alléén het verzetten van de meterkast.”

Regelmatig contact

Aanvankelijk ging het nog voorspoedig. Op zijn telefoon toont hij een bevestiging van zijn aanvraag. ,,Kijk, op 20 januari 2022 heeft Liander mij bericht dat mijn aanvraag voor verplaatsing is geaccepteerd. Online kon ik meteen aangeven wanneer dat zou kunnen, daarbij heb ik week 40 aangevinkt (de eerste week van oktober, red.).”

Om voorbereid te zijn op de komst van Liander, begon Bleumink met het verwijderen van de vloer in de woning. ,,Om de meterkast te kunnen verplaatsen, moet Liander namelijk bij de kabel kunnen. Toen ik twee weken later weer met Liander contact opnam, kreeg ik ineens het bericht dat ze tóch niet komen. Door een gebrek aan slimme meters moest het werk in onze woning uitgesteld worden.”