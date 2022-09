Maïsoogst komt vroeg dit jaar, door droogte kwaliteit van gewas nog twijfelachtig

‘Aan tafel kun je eten en met anderen praten’: 44 jaar viering voor mensen met verstande­lij­ke beperking in Eibergen

EIBERGEN - Een keer per maand is er in de grote zaal van Dorpshuis De Huve een viering voor mensen met een verstandelijke beperking. „Heel levendig altijd. Veel levendiger dan in de kerk.”

13 september