Man (35) bekent met hakbijl te hebben ingeslagen op eigenaar smartshop Winterswijk

Na serre en muur wijkt ook poort Wijngoed Camman ‘voor ambtenaren Berkelland’

BELTRUM - Wijnboer Jan Koier heeft deze week na de serre en een gemetselde muur ook de poort van zijn Wijngoed Camman gesloopt, zoals de gemeente Berkelland had geëist. Dit in aanloop naar deze donderdag, waarop handhavingsambtenaren zouden komen kijken of de ondernemer had afgebroken wat de gemeente ‘illegale bouwwerken’ vond.

29 september