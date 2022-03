Man (45) bestuurde tractor met planken die voorruit trein doorboorden in Beltrum

Vermoedelijk klem

Bij het over het oversteken van de spoorwegovergang in de Nijkampsweg kwam de kar met het huisje vermoedelijk klem te zitten. Met de trein in aantocht werd de kar losgekoppeld van de tractor.



Een botsing met de trein kon niet meer voorkomen worden. De klap met de kar was zo hevig dat een aantal planken naar binnen zijn geslagen bij de cabine van de trein. Volgens Arriva en Prorail raakte daarbij de machinist lichtgewond.



In afwachting van het politieonderzoek sluit ProRail niet uit aangifte te zullen doen. Pas twaalf uur later kon de trein weer rijden tussen Lievelde en Ruurlo.