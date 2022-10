Man in Winterswijk die brandende auto wilde blussen wordt voor hij kan helpen aangereden

Ziektever­zuim in deze regio het hoogst onder personeel in ouderen- en thuiszorg

ENSCHEDE - Personeel in de ouderen- en de thuiszorg in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland was vorig jaar van alle zorgmedewerkers het vaakst ziek. Meer dan hun collega’s in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

20 oktober