Man op elektrische fiets raakt ernstig gewond bij harde aanrijding in Doetinchem

Nieuwe speeltoe­stel­len in Almen zijn niet alleen voor kinderen, maar voor jong én oud: ‘Genot om te zien’

Geen wipkip, speelhuisje of nieuwe schommel. Maar een zitfietstoestel en een hipswing. Omdat spelen en bewegen niet alleen voor kleine kinderen leuk kan zijn, maar voor jong én oud. Met die gedachte zijn in het dorpje Almen nieuwe beweegtoestellen geplaatst. Woensdag worden deze officieel in gebruik genomen. Ineke Kolkman van Vereniging Zorg en Welzijn Almen vertelt hierover.

14:49