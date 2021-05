Marathonschaatser Hoolwerf de snelste op skeelers in Eibergen

Voor Jordy Harink (26) is Eibergen een tussendoortje. Een test en een gelegenheid om zich in het pak met de driekleur - als nationaal kampioen van Zandvoort, eind 2020 - te profileren tussen de concurrentie. Dat is al lastig genoeg, omdat Harink als eenling van Royal A-ware te maken heeft met een paar grote machtsblokken. In de sprint is Bart Hoolwerf van Jumbo Visma hem te snel af.