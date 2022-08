Marjon Westerdiep is ‘het secreet’ in Winterswijkse rockmusical De Freule

Militaire oefening rond leegstaan­de school Veldhoek

VELDHOEK/RUURLO - Het ministerie van Defensie houdt een oefening in Veldhoek en Ruurlo en omgeving. Het gebied rondom een leegstaande school aan de Kapersweg in Veldhoek is van 15 tot en met 17 augustus militair terrein.

8:01