Martien Louwers nieuwe directeur bibliotheek Oost Achterhoek; Ton Mengerink neemt afscheid

De nieuwe directeur-bestuurder is geboren en getogen in Eibergen, is 42 jaar, heeft een dochter en woont in Arnhem. Martien Louwers was tot 8 juni wethouder voor de Gemeente Arnhem. Ze was sinds 2006 raadslid en vanaf 2010 fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem. Voor haar wethouderschap was ze zes jaar lang senior adviseur Public Affairs bij NOC*NSF.