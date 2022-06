Massale boerenactie maandag: Overlast niet uitgesloten, Rijkswaterstaat belt politie bij trekkers op snelwegen

Borculose kruipt met ‘extreem veel alcohol’ op achter het stuur: ‘Knap dat u uw autosleu­tels nog kon vinden’

ZUTPHEN/BORCULO - Ze kroop achter het stuur, terwijl ze stomdronken was. ,,Een heel domme actie”, erkende een 34-jarige vrouw uit Borculo maandag in de rechtbank in Zutphen over haar actie vorige zomer.

20 juni