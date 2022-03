Massale respons op oproep om hulpgoederen voor Oekraïners bij Bohero in Borculo

cijfers per gemeente Strijd om raadsze­tels het grootst in Enschede, in Haaksber­gen de minste concurren­tie

ENSCHEDE - Hoe groot de kans is dat iemand op een kieslijst daadwerkelijk in de gemeenteraad komt, is lastig te voorspellen. Wat wel duidelijk is: hoeveel kandidaten er per gemeente zijn en hoeveel plek er in de raad is. In de gemeente Enschede is de concurrentie het grootst, in Haaksbergen het kleinst de komende gemeenteraadsverkiezingen.

1 maart